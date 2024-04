Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Flensburg (ots)

Am Dienstagabend (16.04.2024) kam es in der Richard-Wagner-Straße in Flensburg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person, bei dem sich ein beteiligtes Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Gegen 21:00 Uhr befuhr eine 16-jährige Radfahrerin die Richard-Wagner-Straße. Aus der Engelsbyer Straße kam zur gleichen Zeit ein weißer VW Polo mit SL-Kennzeichen. Zunächst hätten beide Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung angehalten. Obwohl der Pkw an dieser Stelle vorfahrtsberechtigt war, ging die jugendliche Fahrradfahrerin nach eigenen Angaben durch das Anhalten des Pkw davon aus, dass man ihr dennoch Vorrang gewähren würde.

Als sie nun wieder losgefahren sei, sei der VW Polo jedoch ebenfalls angefahren, sodass die Radfahrerin dem Pkw nun habe ausweichen müssen. Dabei sei sie gegen den Bordstein gekommen und gestürzt. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch versorgt werden.

Der Fahrer des VW Polo, der als jung und männlich beschrieben werden konnte, setzte seine Fahrt fort und entfernte sich ohne weitere Kontaktaufnahme vom Unfallort. Da es zu keinem direkten Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen gekommen ist, hat er möglicherweise von dem Unfall keine Kenntnis genommen.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevier Flensburg bittet vor diesem Hintergrund Zeugen des Vorfalls und insbesondere den Fahrer des VW-Polos, sich unter der Rufnummer 0461 484 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

