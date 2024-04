POL-FL: Husum - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Tönning (ots) - Am vergangenen Osterwochenende (29.03.-02.04.24) ist es in der Eiderdammstraße (L 305) in Tönning zu einem Diebstahl eines Bauzauns gekommen. Auf einer Länge von ca. 50 Metern wurden insgesamt 21 Zaunelemente entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei haben unbekannte Täter den Bauzaun, der sich am Deichfuß zum neu errichteten Radweg ...

mehr