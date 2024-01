Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wertsachen aus Auto entwendet - Unfall

Aalen (ots)

Burgstetten: Unfall im Begegnungsverkehr

Die Polizei in Backnang bittet zur Klärung eines Unfallgeschehens, das sich am Dienstag kurz nach 7 Uhr ereignete, um Zeugenhinweise. Zwei Autofahrer hatten zeitgleich im Begegnungsverkehr die sogenannte Haarnadelkurve befahren, wobei sich die Fahrzeuge streiften und Sachschaden entstand. Unklar ist, wer von den beiden Autofahrern nicht äußerst rechts fuhr. Die Hinweise werden unter Tel. 071919090 entgegengenommen.

Rudersberg: Wertgegenstände aus Auto entwendet

Im Freibadweg öffneten in der Nacht zum Dienstag Diebe ein geparktes und nicht ordnungsgemäß abgeschlossenes Auto und entwendeten daraus aufgefundenes Bargeld sowie eine Musikbox der Marke JBL im Gesamtwertwert von ca. 120 Euro. Ein ähnlich gelagerter Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 1 Uhr in der Straße Langäcker, wobei dort die Diebe keine Wertgegenstände erbeuteten. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Rudersberg unter Tel. 07183/929316 entgegen.

