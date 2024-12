Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Rindern - Einbruch in Grundschule

Akkuschrauber und Schlüssel entwendet

Kleve (ots)

Am Sonntag (15. Dezember 2024) wurde der Polizei ein Einbruch in die Grundschule in Kleve-Rindern gemeldet. Bisher unbekannte Personen gelangten zwischen 01:00 Uhr und 08:45 Uhr in das Gebäude, nachdem sie eine Tür gewaltsam geöffnet hatten. Im Inneren der Schule brachen sie weitere Türen sowie Schränke im Verwaltungstrakt auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein hochwertiger Akkuschrauber und mehrere Schlüssel entwendet. Die Spurensicherung am Tatort wurde durch die Kriminalpolizei durchgeführt. Es werden jetzt vom ermittelnden Kriminalkommissariat in Kleve Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen an der Schule beziehungsweise im Umfeld gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02821-5040.(sp)

