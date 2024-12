Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte entwenden Tresor mit Dokumenten

Straelen (ots)

Am Sonntag (15. Dezember 2024) zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus Am Reitplatz in Höhe der Straße Maesemühle. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und entwendeten einen Tresor mit Dokumenten. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell