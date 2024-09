Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - VW beschädigt

Papenburg (ots)

Am Dienstag wurde zwischen 15:45 Uhr und 16:50 Uhr auf dem Marktkauf-Parkplatz an der Straße Am Ems-Center in Papenburg ein geparkter grauer VW T-Roc an der Tür hinten links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

