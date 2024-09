Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zinkbleche am Schützenhaus gestohlen

Haren (ots)

Unbekannte haben von Dienstag auf Mittwoch am Bürgerschützenvereinsheim an der Deichstraße Teile der Zinkverkleidung des Gebäudes gestohlen. Durch das Herunterreißen und die Mitnahme der etwa acht Meter langen Verkleidung, entstand dem Schützenverein ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag war es an selber Stelle zu einer Sachbeschädigung am Gebäude gekommen. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05932)72100 bei der Polizei in Haren zu melden.

