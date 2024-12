Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht: Ungesicherte Ladung beschädigt PKW

Unfallverursacher flüchtig

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (12. Dezember 2024) gegen 16:00 Uhr wurde ein Fiat Scudo von einem herumfliegenden Kübel beschädigt. Der Kübel befand sich auf einem kleinen Anhänger mit der Aufschrift "Bauen+Leben". Der Anhänger wurde von einem silbernen PKW gezogen und war auf der B9 von Kevelaer in Richtung Geldern unterwegs. Der unbekannte Fahrer verließ die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Verkehrskommissariat in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese können sich telefonisch unter 02831 1250 melden. (as)

