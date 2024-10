Polizei Dortmund

POL-DO: Kampf gegen Drogenkriminalität - Mehrere Festnahmen - Machete, Schlagstock und andere "Dealerutensilien" sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0955

Mit dem richtigen Riecher und guter Beobachtungsgabe konnte die Polizei am Montag in zwei Fällen mehrere Festnahmen durchführen.

Los ging es am späten Nachmittag in Westerfilde. Zivile Einsatzkräfte beobachteten verdächtige Personen, die in einem Mehrfamilienhaus ein- und ausgingen. Bei der anschließenden Kontrolle der Männer fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel. Mit einem Durchsuchungsbeschluss suchten die Beamten die Wohnung auf. Mit Erfolg, sie fanden mutmaßliches Marihuana, Haschisch und Kokain - und zwar nicht in der bekannten "geringen Menge". Außerdem Bargeld, ebenfalls nicht wenig. Die beiden männlichen Mieter der Wohnung durften die weitere Zeit im Polizeigewahrsam verbringen. Die Ermittlungen dauern an.

Später in der Nacht kontrollierten Polizisten ein Auto in der Haydnstraße. Zu Recht, wie sich herausstellte. Im Auto des 23-Jährigen fanden die Beamten eine Machete, einen Teleskopschlagstock, Tierabwehrspray. Dazu der Geruch von Cannabis im Auto. Ein Drogenvortest auf Kokain und Cannabis verlief, wenig überraschend, positiv. Auch hier setzte die Polizei ihre Hausbesuche mit einem Durchsuchungsbeschluss fort. Der 23-Jährige musste sich von Drogen in nicht geringer Menge und 4000 Bageld trennen.

Er bezog eine Zelle im Polizeigewahrsam neben seinen "Berufskollegen" aus Westerfilde.

Auch hier dauern die Ermittlungen noch an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell