POL-DO: Abbiegeunfall in Lünen: Radfahrerin erleidet schwere Verletzungen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0949 Mehrere besondere Einsätze beschäftigten am Wochenende die Dortmunder Polizei. Eine Übersicht: Auf einem Betriebsgelände an der Lindberghstraße in Deusen nahm die Polizei am Freitagabend (18.10.2024) um 22 Uhr wiederholt einen 53-jährigen Mann fest. Er verschaffte sich bereits am Dienstag (15.10.) Zugang auf das Gelände, ...

