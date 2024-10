Polizei Dortmund

POL-DO: Vermisste Seniorin in Lebensgefahr: Dortmunder Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach Anita Kaß

Dortmund (ots)

Bei der Suche nach einer vermissten Seniorin bittet die Dortmunder Polizei die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe. Da die an Diabetes 1 erkrankte 81-Jährige Anita Kaß aus Eving am Freitagmittag (18.10.2024) das Klinikum Nord an der Münsterstraße 240 ohne Medikamente verließ, besteht Lebensgefahr. Sie ist auf Insulin angewiesen.

Anita Kaß ist 1,60 Meter groß und hat kurze graue Haare. Zuletzt trug sie einen brombeerfarbenen Jogginganzug und schwarz/blaue Schuhe. Sie ist zeitweise räumlich und zeitlich desorientiert. Ein Foto von ihr ist hier hinterlegt:

https://dortmund.polizei.nrw/presse/vermisste-seniorin-in-lebensgefahr-dortmunder-polizei-bittet-um-hilfe-bei-der-suche-nach-anita-kass

Die Dortmunder Polizei fragt: Wer hat die Seniorin seit Freitag, 12 Uhr, gesehen? Hinweise bitte sofort an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Für die Suche nach der Seniorin setzte die Polizei seit Freitag mehrere Streifenteams, die Bereitschaftspolizei, einen Hubschrauber und speziell für die Suche nach Menschen ausgebildete Hunde (Mantrailer) des Deutschen Roten Kreuzes ein. Bisher vergeblich.

Auch die Suche an der Privatanschrift und an drei Orten in Lünen führte nicht auf die Spur der Patientin.

