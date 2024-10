Polizei Dortmund

POL-DO: In Dortmund vermisste Seniorin gefunden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0952

Die seit Freitagmittag (18.10.2024) vermisste 81-jährige Seniorin befindet sich im Klinikum Nord.

Personal entdeckte die Diabestes-Patientin am Montagmorgen (21.10.2024) in hilfloser Lage in einem an Wochenenden nicht genutzten Raum des Klinikums. Vermutlich ist die Seniorin in dem Raum gestürzt. Sie wird medizinisch versorgt. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut.

Die Dortmunder Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern, die mit Hinweisen auf mögliche Aufenthaltsorte helfen wollten.

Wir bitten Medien, das Foto und den Namen der Seniorin nicht weiter zu verwenden, da kein Grund mehr für die Öffentlichkeitsfahndung besteht.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5890946

