POL Schwaben Nord: Renitenter Ladendieb

Oberhausen - Am Dienstag (23.01.2024) ereignete sich in einem Supermarkt in der Donauwörther Straße ein Ladendiebstahl. Gegen 16.45 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er ein Getränk aus dem Regal nahm, davon trank und es wieder zurück in das Regal stellte. Als der 33-Jährige angesprochen wurde, ignorierte er das Personal und verblieb weiterhin in dem Supermarkt. Bei der Durchsuchung durch die verständigten Einsatzkräfte leistete der Mann Widerstand.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

