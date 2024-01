Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbrüche

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am heutigen Mittwoch (24.01.2024) versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Bar in der Klausstraße einzudringen. Es gelang ihnen nicht.

Gegen 02.15 Uhr teilte ein Zeuge bei der Polizei verdächtige Geräusche in einem Innenhof mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten zwei unbekannte Täter in Richtung Brunnenstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief erfolglos. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Oberhausen - Am Dienstag (23.01.2024), zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Schönbachstraße ein und durchsuchte mehrere Zimmer. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Höhe des Beuteschadens steht aktuell noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen und bittet Zeugen, sich unter 0821/323-3810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell