BPOLI C: Bundespolizei sucht Zeugen nach Schleusung

Cranzahl/Dörnthal (ots)

Am 18. Oktober 2023 um 05:30 Uhr wurden an der ehemaligen Q1 Tankstelle, in der Ortslage Cranzahl, 15 türkische Staatsangehörige abgesetzt. Vermutlich sind sie aus einem grauen Transporter ausgestiegen. Nach eingehenden Bürgerhinweis konnten die türkischen Staatsangehörigen durch Einsatzkräfte der Landespolizei festgestellt werden und zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Chemnitz verbracht werden.

Eine weitere Absetzschleusung ereignete sich am 18. Oktober 2023 um 23:00 Uhr in der Ortslage Dörnthal, an der Bushaltestelle (Dörnthal/Kirche). Auch hier wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Chemnitz von einem Bürger über den Sachverhalt informiert. Laut Bürgerhinweis wurde beobachtet, wie 7 Personen aus einem weißen Transporter gestiegen sind. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz konnten die Personen an der Bushaltestelle feststellen. Nach ersten Angaben handelte es sich hier ebenfalls um türkische Staatsangehörige. Zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung wurden die Personen zum Bundespolizeirevier Cämmerswalde verbracht. Bei den Schleuserfahrzeugen soll es sich jeweils um Transporter handeln. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht nun nach Zeugen, die das Absetzen der Personen beobachtet haben und Hinweise zu möglichen Schleuserfahrzeugen geben können. Die Bundespolizei nimmt Hinweise unter der 0371/ 4615-105 entgegen.

