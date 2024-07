Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen/20-jährige Frau durch Messerstiche getötet/Tatverdächtiger in Belgien festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt nach einem Tötungsdelikt in Gelsenkirchen-Schalke. Einsatzkräfte waren am Freitag, 12. Juli 2024, um 10.42 Uhr zu einem Haus auf der Schalker Straße alarmiert worden. Dort kam es offensichtlich zu Streitigkeiten. Dabei ist eine 20 Jahre alte Gelsenkirchenerin durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt worden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte der Frau nicht mehr helfen. Nach ersten Ermittlungen gilt der 30 Jahre alte Ehemann als dringend tatverdächtig, der vom Tatort mit einem dunklen Opel Astra flüchtete. Dieses Fahrzeug fiel dann gegen 11 Uhr an der Kreuzung Mellinghofer Straße/Falkensteinstraße in Oberhausen auf, weil es an einer Ampel mehrere Pkw touchierte und anschließend weiterfuhr. Gegen 13 Uhr konnte das Fahrzeug in Belgien von belgischen Polizeibeamten gestoppt und der Tatverdächtige festgenommen werden. Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet, sichert Spuren und sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

