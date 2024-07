Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßlicher Einbrecher schlafend angetroffen und festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Zufall oder Karma: am Ende konnte die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Das Schicksal nahm am Mittwoch, 10. Juli 2024, seinen Lauf, als ein Bürger um 8.12 Uhr den Notruf wählte, weil er auf der Belforter Straße in Rotthausen einen schwarzen BMW sah, in dem ein Mann schlief. Als die Beamten den Mann geweckt hatten, machte er widersprüchliche Angaben. So stimmte unter anderem der Name des Fahrzeughalters nicht mit dem überein, den der Mann angab. Die aufgrund der Kennzeichen identifizierte Halterin des Fahrzeugs gab an, den Wagen in einer Werkstatt am Dördelmannshof abgegeben zu haben. Von dort wurde am gleichen Tag um 9.11 Uhr ein Einbruch gemeldet. Durch weitere Polizeikräfte konnten in der Kfz-Werkstatt Videos eingesehen werden, auf denen der angetroffene Autofahrer eindeutig wiedererkannt werden konnte. Zudem gab der Inhaber der Kfz-Werkstatt an, dass bei dem Einbruch eine goldene Uhr gestohlen worden sei. Diese Uhr trug der Beschuldigte am Handgelenk. Auch fehlende Fahrzeugschlüssel aus der Werkstatt konnten im Handschuhfach des BMW gefunden werden. Der Beschuldigte, ein 20 Jahre alter rumänischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde aufgrund von Fluchtgefahr vorläufig festgenommen. Die Beamten fertigten zudem eine Strafanzeige gegen den Mann, weil er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Das Auto stellten die Beamten als Beweismittel spurenschonend sicher. Auf den gesichteten Aufnahmen konnte zudem eine zweite Person gesehen werden, die an dem Einbruch beteiligt war. Die Ermittlungen hinsichtlich der Personalien dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell