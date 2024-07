POL-GE: Kind bei Verkehrsunfall in Erle verletzt

Gelsenkirchen (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und einem abgeschleppten Auto ist die Folge einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Auto am Montag, 8. Juli 2024, in Buer. Ein 38-jähriger Bochumer fuhr gegen 20.15 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Rathausplatz und bog verbotswidrig in Höhe der Vom-Stein-Straße nach links in Richtung Vinckestraße ab. Zeitgleich fuhr ...

