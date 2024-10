POL-PDNR: Brand einer Baustellentoilette

Niederirsen (ots) - Am Samstag, 05.10.2024, gegen 22.30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 56 in der Gemarkung Niederirsen ein Verkehrsunfall. Hierbei kam ein 29-jähriger Pkw-Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Anschließend rutsche er einen Hang hinunter und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

mehr