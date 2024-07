Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Firma

Dreißigacker (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Sonntag gegen 0:20 Uhr gewaltsam in das Gebäude einer Firma in der Gleimershäuser Straße in Dreißigacker einzudringen. Dabei lösten die Einbrecher vermutlich versehentlich die Brandmeldeanlage aus und flüchteten daraufhin ohne in das Gebäude gelangt zu sein in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0186965/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell