Kleve (ots) - Am Sonntag (15. Dezember 2024) wurde der Polizei ein Einbruch in die Grundschule in Kleve-Rindern gemeldet. Bisher unbekannte Personen gelangten zwischen 01:00 Uhr und 08:45 Uhr in das Gebäude, nachdem sie eine Tür gewaltsam geöffnet hatten. Im Inneren der Schule brachen sie weitere Türen sowie Schränke im Verwaltungstrakt auf. Nach derzeitigen ...

mehr