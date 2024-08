Polizei Düsseldorf

POL-D: Hinter dem vermeintlichen Schnäppchen lauert oft der Betrug! - Polizei warnt vor gefälschten Elektronikartikeln und gibt Präventionstipps

In der letzten Zeit häufen sich bei der Polizei die Anzeigen in Verbindung mit gefälschten Mobiltelefonen, Smartwatches, Kopfhörern sowie anderen Gadgets von hochwertigen Marken. Meist werden die Artikel in Verkaufsportalen im Internet inseriert, versehen mit der Zusage, dass es sich um ein originalverpacktes Teil mit Rechnung und Garantie handeln würde. Der angegebene Preis liegt dabei unter dem aktuellen Marktwert. Es wird dann vorgeschlagen, das jeweilige Gerät gegen Barzahlung im öffentlichen Raum zu übergeben. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme fällt zumeist nicht direkt auf, dass es sich um ein gefälschtes Produkt handelt, da Verpackung und Gerät äußerst authentisch wirken.

Die Polizei möchte mögliche Käufer sensibilisieren und gibt Tipps, um sich gegen Betrug zu schützen:

- Seien Sie skeptisch, wenn ein Produkt deutlich unter dem üblichen Marktwert angeboten wird!

- Lassen Sie sich durch die Verkäufer nicht unter Druck setzen und so zu unbedachtem Handeln hinreißen!

- Hinterfragen Sie den geforderten Preis sowie die Umstände der Transaktion!

- Nutzen Sie für die Bezahlung die Treuhand-Bezahlfunktion der Verkaufsportale!

- Im Fall einer Vor-Ort-Übergabe überprüfen Sie im Beisein des Verkäufers den Gegenstand auf Authentizität und Funktionalität!

- Melden Sie verdächtige Angebote an die Betreiber der jeweiligen Verkaufsplattform!

Unter folgendem Link hat die Polizei weitere Informationen zu den aktuellen Betrugsmaschen sowie zur "SHS-Regel" (Stoppen - Hinterfragen - Schützen) zusammengetragen:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sicher-handeln/die-shs-regel/

