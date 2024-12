Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

nach Kollision mit Straßenbaum schwer verletzt

Straelen (ots)

Am Samstag (14. Dezember 2024) gegen 19:05 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann aus Geldern bei einem Alleinunfall an der Straße Zur Caenheide in der Nähe der Einmündung des Torensweg schwer verletzt. Er war mit seinem blauen Hyundai i30 aus Richtung Wankumer Straße kommend in Richtung Wachtendonker Straße unterwegs, als er aus bislang nicht bekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Straßenbaum kollidierte. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt, so dass durch die Feuerwehr Teile des Autos entfernt werden mussten, um ihn befreien zu können. Er wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.(sp)

