POL-KLE: Wachtendonk-Wankum - Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schweren Fall des Geschäftseinbruchs

Wer kennt die Täter auf den Bildern?

Wachtendonk-Wankum (ots)

Die hier unbekannten Tatverdächtigen sind in der Nacht des 3. Septembers 2024 zwischen 01:35 Uhr und 03:30 Uhr in ein Firmengebäude an der Grefrather Straße zwischen der Schenkstraße und dem Kapellenweg eingebrochen. Sie verschafften sich durch erheblichen kriminellen Aufwand Zugang zum Firmengelände. Die unbekannten Tatverdächtigen verbrachten zwei Fahrzeuge, so auch den Mercedes Sprinter mit auffälligem Logo, auf das Firmengelände, beluden diese mit Kupferrohren/-kabeln sowie Baumaterialien und verließen anschließend das Gelände in unbekannte Richtung.

Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/154047

Hinweise zu den Personen werden von der Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegengenommen. (as)

