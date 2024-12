Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Erster Polizeihauptkommissar Stefan Onckels ist der neue Leiter der Polizeiwache Kleve

Bild-Infos

Download

Kreis Kleve (ots)

In der Kreispolizeibehörde hat es mehrere Wechsel in Führungspositionen gegeben. Ein Direktionsleiter und vier neue Leiter von Polizeiwachen sind in den letzten Monaten neu eingesetzt worden, die jetzt in einzelnen nachfolgenden Pressemeldungen vorgestellt werden.

3 von 5

Stefan Onckels, Polizeiwache Kleve

Seit April 2024 leitet der 55-jährige Uedemer jetzt die größte Wache im Kreis, die Polizeiwache Kleve. 1989 bei der Polizei angefangen, durfte er nach der Ausbildung in Köln und Moers "das Laufen lernen", wie er selbst sagt. Nach dem Studium in Duisburg und dem Aufstieg in den Gehobenen Dienst 1998 wurde er im Kreis Kleve als Wachdienstführer und Dienstgruppenleiter in Geldern und Goch eingesetzt, bevor er ab 2005 in der Führungsstelle der damaligen Polizeiinspektion Süd in Geldern eher die planungstechnische Seite polizeilicher Einsätze betreute. Nach einem Zwischenspiel auf der Leitstelle in Kleve wurde er ab 2011 in der Führungsstelle der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz verwandt, auch hier war die Planung von Sonder- und Großeinsätzen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Behörden sein tägliches Geschäft. 2021 zog es ihn dann doch wieder näher an das "tägliche Geschäft" und er wurde Wachleiter in Kevelaer. Ab Januar diesen Jahres übernahm er kurz die Leitung der Wache in Emmerich, bevor er Mitte April zum Wachleiter der Polizeiwache Kleve bestellt wurde. Er betreut damit zusammen mit seiner Mannschaft die Kommunen Kranenburg, Kleve, Bedburg-Hau und Kalkar. "Sichere Schulwege und Senkung der Verkehrsunfallzahlen sind einige wenige Themenbereiche, denen ich mich besonders annehmen möchte. Ein gutes Verhältnis zwischen Bevölkerung und Polizei ist mir sehr wichtig, d.h. auch Präsenz und Ansprechbarkeit der Beamtinnen und Beamten." Privat ist der Vater von zwei bereits erwachsenen Söhnen gern mit seiner Frau im Wohnmobil unterwegs und mit dem Hund auch im Turnierhundesport aktiv.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell