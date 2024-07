Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit Motorradfahrer

Landau (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr am 15.07.2024, gegen 11:45 Uhr, die B272 von Hochstadt kommend in Fahrtrichtung A65. An der Einmündung zur K42 missachtete ein 32-jähriger PKW-Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit dem Kradfahrer. Dieser stürzte daraufhin und verletzte sich dabei leicht. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

