Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/Edesheim/Roschbach - Exhibitionist

Edenkoben (ots)

Am 14.07.2024, gegen 17:32 Uhr, wurde über mehrere Passanten gemeldet, dass eine männliche Person im Bereich der Sportplatzstraße bzw. dem dazugehörigen Sportgelände in Edenkoben mit entblößtem Unterleib joggen würde. Der 39-jährige Beschuldigte konnte umgehend durch die Polizei Edenkoben angetroffen und kontrolliert werden. Er trug lediglich Oberbekleidung und war am Unterleib völlig entkleidet. Bereits am Morgen fiel der Beschuldigte in gleicher Weise in den Weinbergen zwischen Edesheim und Roschbach auf.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

