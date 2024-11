Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Ermittlungen nach Einbruch und Einbruchsversuch aufgenommen

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Trebur (ots)

Nach einem Einbruch und einem Einbruchsversuch hat das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Zwischen 15.45 Uhr und 19.50 Uhr am Sonntag (10.11.) drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in das Innere eines Anwesens in der Erlenstraße ein. Hier durchsuchten sie die Räume nach Beute. Was sie genau entwendeten, steht derzeit noch nicht abschließend fest. In der Carlo-Mierendorff-Straße versuchten die Kriminellen zwischen 14 Uhr und 18 Uhr vergeblich, ein Terrassenfenster zu einem dortigen Anwesen aufzuhebeln. Dies scheiterte jedoch, weshalb sie ohne Diebesgut das Weite gesucht haben. Zeugen, denen zur Tatzeit in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

