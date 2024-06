POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 16.06.2024

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Zeugensuche nach Unfallflucht - Hainburg/ Hainstadt Anwohner wurden am frühen Samstagmorgen gegen 0.15 Uhr durch einen lauten Knall in der Birkenstraße geweckt. Zeugen sahen einen weißen Kleinwagen in Richtung Offenbacher Landstraße davonfahren. Die Besitzer eines geparkten Suzuki Swift sammelten daraufhin ...

