Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Sonntag, 15.06.2024

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche nach Unfallflucht - Hainburg/ Hainstadt

Anwohner wurden am frühen Samstagmorgen gegen 0.15 Uhr durch einen lauten Knall in der Birkenstraße geweckt. Zeugen sahen einen weißen Kleinwagen in Richtung Offenbacher Landstraße davonfahren. Die Besitzer eines geparkten Suzuki Swift sammelten daraufhin ihren beschädigten linken Außenspiegel sowie eine Spiegelabdeckung des mutmaßlichen Unfallfahrzeugs ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizeistation Seligenstadt sicherte die Spuren und sucht nun nach weiteren Zeugen des Unfalls oder der Flucht des Kleinwagens. Hinweise werden unter der Telefonnummer 01682 89300 entgegengenommen.

Bereich Main-Kinzig

- Kein Beitrag -

Offenbach am Main, 15.06.2024, PHK Scheerbaum, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell