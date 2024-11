Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer

37-Jähriger kommt zur Ausnüchterung in Gewahrsamszelle

Rüsselsheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim hat am Samstagmorgen (9.11.) einen 37-Jährigen sowie seine 43 Jahre alte Begleiterin nach einer Kontrolle vorläufig festgenommen. Gegen 9 Uhr alarmierte ein Zeuge über Notruf die Polizei und meldete ein offensichtlich alkoholisiertes Pärchen, das im Bereich der Robert-Bunsen-Straße in ein Auto gestiegen wäre und losgefahren sei. Im Hessenring sollen sie einen Fahrerwechsel durchgeführt haben und wurden dann aus den Augen verloren. Polizeikräfte konnten das Fahrzeug im Evreuxring einer Kontrolle unterziehen. Der 37-jährige Rüsselsheimer sowie die 43 Jahre alte Frau aus Riedstadt waren stark alkoholisiert. Ein Test ergab Werte von 2,85 und 2,34 Promille. Zudem räumten beide ein, weitere Rauschmittel konsumiert zu haben. Die Polizeistreife nahm sie vorläufig fest und brachte sie zur Blutentnahme auf die Wache. Hier stellten sie den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Verfahren gegen die Frau ein, da sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 37-Jährige fand sich später jedoch in einer Zelle wieder, nachdem er an einer Wohnung randaliert hatte. Zur Ausnüchterung kam er ins Polizeigewahrsam.

