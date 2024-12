Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Polizeihauptkommissar Lutz Bienemann ist der neue Leiter der Polizeiwache Kevelaer

Kreis Kleve (ots)

In der Kreispolizeibehörde hat es mehrere Wechsel in Führungspositionen gegeben. Ein Direktionsleiter und vier neue Leiter von Polizeiwachen sind in den letzten Monaten neu eingesetzt worden, die jetzt in einzelnen nachfolgenden Pressemeldungen vorgestellt werden.

5 von 5, Polizeiwache Kevelaer

1998 in die Polizei eingetreten, wurde Lutz Bienemann schon während der Ausbildung bzw. des Studiums an der Fachhochschule im Rahmen der Praktika in Kevelaer eingesetzt. Nach vier Jahren Wachdienst auf der Polizeiwache in Kempen (Kreis Viersen) kam er 2005 in den Kreis Kleve und versah seinen Dienst auf der Wache in Geldern. 2008 kehrte er dienstlich nach Kevelaer zurück und wurde dort Dienstgruppenleiter. Nach dreizehn Jahren in der Wallfahrtsstadt wechselte er 2021 zur größeren Polizeiwache Kleve und war übernahm dort ebenfalls eine Dienstgruppenleiter-Funktion. In diesem Jahr kehrte er wieder nach Kevelaer zurück, dieses Mal als Leiter der Polizeiwache. Aufgrund seiner Vorverwendungen ist ihm der Wachbereich mit all seinen Problemen, Gegebenheiten und Facetten natürlich gut bekannt: "Grundsätzliches Ziel ist es, gemeinsam mit dem Team der Polizeiwache in guter Zusammenarbeit und im engen Austausch mit den Kommunen weiterhin bestmögliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Hier in Kevelaer kommt zudem der Wallfahrt ein besonderes Augenmerk hinzu, die jährlich ca. 1 Mio. Touristen in die Marienstadt lockt.", so Lutz Bienemann. Er ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder und wohnt in Kalkar-Appeldorn.

Kein Foto (sp)

