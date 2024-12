Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Herongen - Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Gartenzaun

Verursacher entfernt sich unerkannt

Straelen (ots)

Am Donnerstag (12. Dezember 2024) wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall mit Flucht in Straelen-Herongen informiert. Am Liebfrauenweg hatte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 14 einen ca. zwei Meter hohen grünen Metallzaun beschädigt. Der Tatzeitraum liegt vermutlich im Bereich von Ende November/Anfang Dezember bis zum 12. Dezember. Hinweise auf den Verursacher gibt es derzeit nicht. Das ermittelnde Verkehrskommissariat in Geldern sucht nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell