POL-KLE: Issum - Einbruch und Sachbeschädigung an Hotel-Restaurant

Besteck und Geschirr entwendet

Issum (ots)

Am Dienstag (17. Dezember 2024) fand ein Hausbesitzer zahlreiche eingeschlagene Fensterscheiben an seinem Hotel/Restaurant an der Weseler Straße in Issum vor. Die Fenster lagen überwiegend zur Weseler Straße hin. Darüber hinaus war eine Eingangstür aufgebrochen worden. Offensichtlich waren anschließend ein oder mehrere unbekannte Personen in das Haus eingedrungen und haben Besteck und Geschirr entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 05:00 Uhr und 16:30 Uhr am Dienstag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

