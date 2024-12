POL-S: Mit Feuerlöscher angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (10.12.2024) in eine Wohnung an der Kyffhäuserstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr über eine gekippte Terrassentür in die Wohnung im Untergeschoss und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Tipps der Polizei zum ...

mehr