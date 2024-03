Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: 2 Brandeinsätze innerhalb von wenigen Minuten

Ratingen (ots)

Am frühen Abend des 15.03.2024 wurde die Feuerwehr Ratingen zu 2 Brandeinsätzen innerhalb von wenigen Minuten gerufen. Bei der ersten Meldung gegen 18:32 Uhr handelte es sich um eine Brandmeldung in einem Hochhaus in Ratingen West. Dort wurde Brandgeruch im Treppenraum von Bewohnern wahrgenommen. Der im Hochhaus Konzept vorgesehene Stoßtrupp erkundete den angegebenen Bereich, konnte aber nichts feststellen. Weitere Etagen des Hauses wurden kontrolliert. Hier gab es ebenfalls keine Feststellungen.

Während der Einsatz in Ratingen West noch andauerte, kam es um 18:46 Uhr Am Bleicherhof ebenfalls zu einer Brandmeldung. Hier sollte ein Kabel hinter einem Herd brennen. Zu diesem Einsatz wurden weitere Kräfte der Feuerwehr Ratingen alarmiert. Hier bestätigte sich die Meldung eines Kabelbrandes, das mit einem Pulverlöscher abgelöscht werden konnte. Weitere Maßnahmen wurden mit den Stadtwerken Ratingen abgesprochen und durchgeführt. Bilder zu den Einsätzen liegen leider nicht vor.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Ratingen Mitte, Ratingen Tiefenbroich, Ratingen Lintorf, Ratingen Homberg und Schwarzbach, sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell