Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Lkw kollidiert mit Regionalexpress

Güstrow, Bützow (ots)

Gestern (06.12.2024) gegen 12:30 Uhr kam es zu einer Kollision eines Tiefladers mit dem Regionalexpress 4 an einem Bahnübergang zwischen Güstrow und Bützow in der Nähe der Ortschaft Zepelin (Höhe Bahnkilometer 103,9).

Hierüber informierte die DB AG die Bundespolizeiinspektion Rostock. Die sofort eingesetzten Kräfte stellten am Ereignisort fest, dass der Zug auf Höhe des Bahnkilometers 103,8 stand und der Tieflader im hinteren Bereich Beschädigungen aufwies. Ersten Erkenntnissen nach konnte der Triebfahrzeugführer trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung eine Kollision mit dem Tieflader, welcher sich auf dem Bahnübergang befand, nicht verhindern. Es kam zu keinen Personenschäden. Der Regionalexpress war im vorderen Bereich beschädigt, konnte aber selbständig in den Bahnhof Bützow einfahren. Die Bahnstrecke war in der Zeit von 12:19 Uhr bis 14:39 Uhr gesperrt. 19 Züge verspäteten sich insgesamt um 394 Minuten und es kam zu zwei Teilausfällen. Es kamen Kräfte der Bundespolizei, der Landespolizei M-V, der Feuerwehr sowie ein Notfallmanager der DB AG zum Einsatz. Der Tieflader wurde mittels einem Schwerlastkran geborgen und abtransportiert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an.

