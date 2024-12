Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Untersuchungshaftbefehl vollstreckt

Rostock (ots)

Gegen einen 48-jährigen Rumänen wurde gestern (03. Dezember 2024) am Seehafen Rostock ein Untersuchungshaftbefehl vollstreckt. Polizeibeamte des Bundespolizeireviers Rostock Überseehafen stellten den Mann bei der Überwachung des Einreiseverkehrs aus Dänemark in einem im internationalen Fernverkehr eingesetzten Bus fest. Im Rahmen der Kontrolle ermittelten die Bundespolzisten, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I wegen Flucht vorlag. Es besteht der dringende Tatverdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Mann wurde anschließend dem zuständigen Richter am Amtsgericht Rostock vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte und die anschließende Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt anordnete.

