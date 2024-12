Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Griethausen - Einbruch in Reihenhaus

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Mittwoch (18. Dezember 2024) wurde in der Zeit von 16:20 Uhr bis 20:10 Uhr in Kleve-Griethausen am Bahndyck in ein Reihenhaus eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter brachen gewaltsam eine Terassentür auf und gelangten so ins Haus. Dort wurden zahlreiche Schränke durchwühlt, entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck. Die Spurensicherung wurde durch die Kriminalpolizei durchgeführt. Das ermittelnde Kriminalkommissariat in Kleve sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich um den Bahndyck geben können. Hinweise bitte unter 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell