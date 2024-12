Bad Dürrheim - K 5705 (ots) - Drei Leicht- und eine Schwerverletzte hat es bei einem Unfall am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr gegeben. An der Einmündung der Salinenstraße zur Kreisstraße 5705 bog ein 38-Jähriger nach links in Richtung Biesingen ein. Dabei übersah er in seinem Toyota einen vorfahrtsberechtigten VW ...

mehr