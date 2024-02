POL-EU: Pkw-Fahrer fährt gegen 17-jährigen Feuerwehrmann

Kall,Mechernich,Nettersheim (ots) - Am Sonntag (4. Februar) wurde eine 61-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Schwalbenberg in Mechernich-Kommern gegen 2.45 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Zwei Unbekannte hebelten das Kellerfenster eines Wohnhauses auf und stiegen in den Keller ein. Im Erdgeschoss versuchten die Unbekannten die Zugangstüre zum Wohnbereich aufzuhebeln. Hierbei wurde der laute Knall erzeugt, woraufhin die Frau ein Fenster im ...

mehr