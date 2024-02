Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrüche in der Nacht

Kall,Mechernich,Nettersheim (ots)

Am Sonntag (4. Februar) wurde eine 61-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Schwalbenberg in Mechernich-Kommern gegen 2.45 Uhr durch einen lauten Knall geweckt.

Zwei Unbekannte hebelten das Kellerfenster eines Wohnhauses auf und stiegen in den Keller ein.

Im Erdgeschoss versuchten die Unbekannten die Zugangstüre zum Wohnbereich aufzuhebeln.

Hierbei wurde der laute Knall erzeugt, woraufhin die Frau ein Fenster im Erdgeschoss öffnete.

Die Unbekannten flüchteten daraufhin, ohne Diebesgut, in Richtung Becherhofer Weg.

Beide Personen waren dunkel gekleidet und trugen eine Kapuze.

Ebenfalls am Sonntag (4. Februar) gelangten Unbekannte gegen 3.12 Uhr in den Windfang eines Einfamilienhauses in der Südstraße in Kall-Wahlen.

Im Vorraum des Einfamilienhauses wurden mehrere Kartons durchwühlt.

Die Eigentümer des Wohnhauses wurden von den Geräuschen geweckt.

Es entfernten sich drei Unbekannte ohne Diebesgut vom Windfang in Richtung Hunsrücker Weg.

Einer der Unbekannten trug einen Pullover mit weißen Ärmeln, eine zweite Person trug eine beige Hose.

In der Südstraße in Kall-Wahlen versuchten Unbekannte in der Nacht von Samstag (3. Februar), 22 Uhr, auf Sonntag (4. Februar), 6 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzudringen, indem sie durch den Rahmen eines Fensters bohrten. Die Unbekannten gelangten nicht in das Objekt.

In Nettersheim-Marmagen hebelten Unbekannte im Zeitraum von Samstag (3. Februar), 20 Uhr, bis Sonntag (4. Februar), 3.15 Uhr, eine Gartentüre eines Einfamilienhauses in der Schützenstraße auf.

Die Unbekannten bohrten in den Fensterrahmen eines daneben befindlichen Fensters im Innenraum.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell