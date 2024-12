Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, K 5705

Schwarzwald Baar Kreis) Schwerer Unfall am Ortseingang Bad Dürrheim (30.11.2024)

Bad Dürrheim - K 5705 (ots)

Drei Leicht- und eine Schwerverletzte hat es bei einem Unfall am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr gegeben. An der Einmündung der Salinenstraße zur Kreisstraße 5705 bog ein 38-Jähriger nach links in Richtung Biesingen ein. Dabei übersah er in seinem Toyota einen vorfahrtsberechtigten VW in Richtung Bundesstraße 27 fahrend und stieß seitlich mit ihm zusammen. Durch den Aufprall in dessen rechte Seite verletzte sich die 27-jährige Fahrerin des VWs schwer und ein Mitfahrer im Alter von 28 Jahren leicht. Der 38-Jährige und sein 7-jähriger Mitfahrer verletzten sich leicht. Alle verletzten Beteiligten kamen in ein Krankenhaus. An beiden Wagen entstand ein Gesamtschaden von etwa 22.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell