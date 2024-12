Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, L 177

Schwarzwald Baar Kreis) Mit dem Auto überschlagen (29.11.2024)

St. Georgen im Schwarzwald - L 177 (ots)

Von Königsfeld in Richtung Hardt ist eine 20-jährige Fiat-Fahrerin unterwegs gewesen, als sie von der Straße abkam. Auf Höhe der Ruine Waldau verlor sie auf der winterglatten Landesstraße 177 die Kontrolle über ihren Wagen. Der kam ins Bankett, überschlug sich abseits der Straße und kam dort zum Liegen. Die 24-jährige Beifahrerin verletzte sich dadurch leicht. Mit einem Rettungswagen kam sie in eine Klinik. Am Fiat entstand Totalschaden.

