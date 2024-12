Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Fahrradfahrer angefahren (28.11.2024)

Donaueschingen (ots)

Gegen 17:30 Uhr ist am Donnerstag ein 32-jähriger Radfahrer auf der Josefstraße bei einem Unfall verletzt worden. Eine 29-jährige Suzuki-Fahrerin wendete an der Baustelle in der Josefstraße und übersah beim Rückwärtsfahren den Fahrradfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich dadurch leicht. Mit einem Rettungswagen kam er ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell