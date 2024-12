Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Reichenaustraße - grauen VW Golf angefahren und geflüchtet (29.11.2024)

Singen (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 9.000 Euro hat ein unbekannterer Autofahrer bei einer Unfallflucht am Freitagvormittag auf der Reichenaustraße hinterlassen. Der Unbekannte beschädigte den auf Höhe der Hausnummer 34 ordnungsgemäß geparkten grauen VW Golf im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr über die komplette vordere Fahrzeughälfte der Fahrerseite. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern und den Unfall anzuzeigen, fuhr der Verursacher jedoch anschließend einfach davon. An dem demolierten Golf stellte die Polizei dunkle Lackantragungen fest, die von dem flüchtigen Fahrzeug stammen dürften.

Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und des Verursachers nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell