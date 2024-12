Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Sonnenblumenweg - 32-Jährige verletzt (30.11.2024)

Singen (ots)

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf dem Sonnenblumenweg am Samstagnachmittag verletzt worden. Die 32-Jährige fuhr gegen 18 Uhr mit einem Toyota Yaris in Richtung Asternstraße. Aufgrund bislang unbekannter Ursache erschrak die Frau plötzlich, woraufhin sie das Steuer herumriss. In der Folge kippte der Toyota zunächst auf die Seite, schlitterte über die Fahrbahn und zog dabei eine Mauer in Mitleidenschaft, ehe der Wagen schließlich auf dem Dach liegenblieb. Die 32-Jährige befreite sich selbstständig aus dem demolierten Auto, wobei sie sich durch Glassplitter Verletzungen zuzog. Den am Toyota entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Mauer ist noch nicht bekannt.

