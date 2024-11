Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Zeugen nach Tankstellenraub gesucht

Schutterwald (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle in der Schutterstraße am Sonntagabend, sind die Ermittler der Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen. Gegen 18:45 Uhr betraten zwei mit schwarzen Sturmhauben maskierte Tatverdächtige den Verkaufsraum der Tankstelle und erbeuteten unter Vorhalt einer Waffe mehrere Hundert Euro und einige Packungen Zigaretten. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten auf Fahrrädern in Richtung Langhurst. Die beiden Täter wurden als etwa 20 Jahre alt und komplett schwarz gekleidet beschrieben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

