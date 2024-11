Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B33

Offenburg (ots)

Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der B33 in Höhe von Steinach verstarben am Freitagabend zwei Fahrzeuginsassen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam kurz vor 19.00 Uhr der Fahrer eines Pkw Fiat in einer langgezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw gleicher Marke. Während der vermeintliche Unfallverursacher mit schweren Verletzungen in eine umliegende Klinik verbracht wurde, erlagen beide Insassen des entgegenkommenden Pkw noch an der Unfallörtlichkeit ihren Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 17.500 Euro geschätzt. Die B33 war bis gegen 00.30 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehren Steinach und Haslach, sowie das THW waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Verkehrsunfalldienst Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

/DLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell