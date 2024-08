Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzte Radfahrerin bei Unfall mit Auto

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad im Kreuzungsbereich der Straße Am Ulmenhof mit dem Kirsperbaumweg in Bad Lippspringe hat sich am Mittwochvormittag, 28. August, eine 28-jährige Frau schwere Verletzungen zugezogen.

Die Radfahrerin wollte um 08.15 Uhr von dem verkehrsberuhigten Am Ulmenhof aus nach rechts auf den Kirsperbaumweg in Richtung Josefstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 47-jährigen Frau, die mit einem MG Roewe auf dem Kirsperbaumweg in Richtung Josefstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und stürzte im Anschluss zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

